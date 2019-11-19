أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 / 11 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة على رأسها تعادل المنتخب الوطنى أمام جزر القمر سلبيًا فى المباراة التى جرت بينهما فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

منتخب مصر يكتفى بالتعادل السلبى أمام جزر القمر فى مباراة متواضعة فنيا

تعادل منتخب مصر سلبيا مع نظيره جزر القمر فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالعاصمة مورونى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

حسام البدرى: المنتخب يمر بظروف صعبة.. وواثق من التأهل لأمم أفريقيا

أرجع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، التعادل السلبى أمام جزر القمر اليوم إلى الظروف الصعبة التي يمر منها الفراعنة مؤخرًا، نظرًا لكثرة الغيابات والإصابات.

جلسة تحفيزية للاعبى المنتخب الأولمبى لتحقيق حلم الأولمبياد

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماع مساء اليوم الإثنين مع لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء، مع نظيره الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفُها مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

المصرى يعدل عقد كريم العراقى بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى

استقر مجلس إدارة المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، على تعديل عقد كريم العراقي ظهير أيمن الفريق عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الأولمبى، والذى يخوض حاليا بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقامة بالقاهرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد تألق اللاعب اللافت للنظر فى مباريات البطولة، وخوفا من انتقال المدافع الدولى لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

رمضان صبحى للجماهير المصرية: مستنينكم

نشر رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة لكتيبة المنتخب وكتب عليها مستنينكم فى إشارة منه لحضور الجماهير غدًا فى لقاء المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا.

إنبى يفتح ملف "الظهير الأيسر" مجددًا ويقترب من إعادة محمد ناصف

فتح الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، ملف الظهير الأيسر مجددًا وذلك بعد انضمام الصاعد عبد الله عادل لمنتخب الشباب للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا بتونس فى الفترة من 21 من شهر نوفمبر الجارى إلى 2 من شهر ديسمبر المقبل.

تقديم مباراة الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى فى البطولة العربية 48 ساعة

قرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعديل موعد مباراة نادى الاتحاد السكندرى و نادى الحرق البحرينى و التي كان من المقرر إقامتها يوم 26 نوفمبر القادم في إطار مباريات دور الــ 16 من البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020 " على ملعب إستاد المحرق ، لتقام في موعدها الجديد يوم الأحد القادم الموافق 24 نوفمبر فى تمام الساعة الخامسة و النصف بتوقيت مصر السادسة و النصف بتوقيت البحرين