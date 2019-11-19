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شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تؤكد ضرورة تواجد بطاقة المشجع لحضور نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر
وعبرت تذكرتى، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه لن يُسمح بدخول الجماهير الاستاد بدون إظهار بطاقة المُشجع لكل مُشجع وتذكرة المباراة.
وتلعب كوت ديفوار أمام غانا في الرابعة عصر غد الثلاثاء، ثم تواجه مصر صاحبة الأرض والضيافة نظيرتها غانا في الثامنة، والمباراتين بستاد القاهرة الدولي.
تذكرتي
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