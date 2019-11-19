تذكرتى تؤكد ضرورة تواجد بطاقة المشجع لحضور نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت شركة تذكرتي المنوطة بيع تذاكر مباريات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، على ضرورة تواجد تذكرة المباراة بجانب بطاقة المشجع مع الجماهير الحاضرة لمباراتي الغد. وعبرت تذكرتى، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه لن يُسمح بدخول الجماهير الاستاد بدون إظهار بطاقة المُشجع لكل مُشجع وتذكرة المباراة. Advertisements وتلعب كوت ديفوار أمام غانا في الرابعة عصر غد الثلاثاء، ثم تواجه مصر صاحبة الأرض والضيافة نظيرتها غانا في الثامنة، والمباراتين بستاد القاهرة الدولي.

تذكرتي

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