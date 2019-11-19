شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يبحث عن "ملعب" للكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو برج العرب نظراءهم بالنادى المصري البورسعيدي فى مأزق شديد بعد قرار المسئولين بغلق الملعب لمدة 3 أشهر للصيانة عقب لقاء مصر وكينيا فى المباراة الأولى للفراعنة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 وهو ما وضع مسئولي المصري في ورطة نظرا لاعتمادهم على الملعب لخوض لقاءات دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.

يبحث مجلس إدارة المصري فى الوقت الحالي عن مخرج حتى يستطيع خوض مبارياته بالكونفدرالية، وإن كان الجميع يميل للعب باستاد الإسماعيلية إلا أن إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى يرفض استضافة مباريات الفريق البورسعيدى دون سبب واضح، بالإضافة إلى موافقة الجهات الامنية بالسويس لاستضافة مباريات الفريق شريطة عدم دخول الجماهير وهو ما يرفضه مجلس إدارة المصري.

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ويعقد مجلس المصري جلسات بشكل يومى لاتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الأزمة التي طفت على السطح خلال الساعات القليلة الماضية فى ظل رغبة مسئولي برج العرب لإعادة الاستاد كما كان عليه فى السابق.