مفاجأة.. لويس إنريكي يعود ليتولى قيادة هذا المنتخب

الإثنين 18 نوفمبر 2019

لويس إنريكي

بات الاسباني لويس إنريكي مارتينيز على بعد خطوات من العودة إلى منصبه السابق مع منتخب إسبانيا بعد استقالته بسبب المرض المؤسف الذي عانت منه ابنته.



وكشفت صحيفة كادينا الاسبانية على الاتحاد الإسباني، جس نبض المدرب بشأن العودة من جديد بعد استقالته بعد علمه بمرض ابنته بالسرطان، قبل أن تتوفى منذ شهرين

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ووافق لويس إنريكي على قرار العودة إلى منصبه السابق، وأن القرار باعادته إلى عمله مع المنتخب الإسباني سيصدر خلال الساعات القادمة.

وكان إنريكي، قد تولى تدريب إسبانيا، بعد نهاية كأس العالم 2018، قبل أن يستقيل ليكون بجوار ابنته.

يذكر أن المنتخب الإسباني، قد تأهل إلى يورو 2020، كمتصدر لمجموعته التي تضم رومانيا والسويد والنرويج، جزر فارو ومالطا