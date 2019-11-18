- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. لويس إنريكي يعود ليتولى قيادة هذا المنتخب والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
لويس إنريكي
بات الاسباني لويس إنريكي مارتينيز على بعد خطوات من العودة إلى منصبه السابق مع منتخب إسبانيا بعد استقالته بسبب المرض المؤسف الذي عانت منه ابنته.
وكشفت صحيفة كادينا الاسبانية على الاتحاد الإسباني، جس نبض المدرب بشأن العودة من جديد بعد استقالته بعد علمه بمرض ابنته بالسرطان، قبل أن تتوفى منذ شهرين
ووافق لويس إنريكي على قرار العودة إلى منصبه السابق، وأن القرار باعادته إلى عمله مع المنتخب الإسباني سيصدر خلال الساعات القادمة.
وكان إنريكي، قد تولى تدريب إسبانيا، بعد نهاية كأس العالم 2018، قبل أن يستقيل ليكون بجوار ابنته.
يذكر أن المنتخب الإسباني، قد تأهل إلى يورو 2020، كمتصدر لمجموعته التي تضم رومانيا والسويد والنرويج، جزر فارو ومالطا
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. لويس إنريكي يعود ليتولى قيادة هذا المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.