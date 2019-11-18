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صراع مدريدي - برشلوني للفوز بخدمات نجم الانتر ميلان سكرينيار

منافسة شديدة من المتوقع أن تبدأ قريباً بين ريال مدرير وبرشلونة للفوز بخدمات نجم دفاع الإنتر ميلان، سكرينيار وهو ما سيضرب آمال مانشستر يونايتد الذي كان يحاول أيضا ضم اللاعب.

يستعد ريال مدريد وبرشلونة لخوض سباق ماراثوني للفوز بتوقيع مدافع الإنتر ميلان، ميلان سكرينيار في ضربة لآمال مانشستر يونايتد في تعزيز خط دفاعه.

وكان مستقبل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد بدأ يزدهر بعد أن أبدى المان يونايتد اهتمامًا كبيرًا بالفوز بخدمات واحد من ألمع المواهب الدفاعية في أوروبا. ومع ذلك، سيكون على أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتيد الخروج فائزاً من المنافسة بين العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد ، حيث تشير تقارير في إيطاليا إلى أن الناديين دخلا السباق للفوز بالمدافع السلوفاكي.

وفقًا لـصحيفة كورييري ديلو سبورت، فإنه من المرجح أن يقوم كلا الناديين بحلول يناير المقبل باتخاذ خطوات جدية لضم اللاعب،لكن انضمام سكرينيار لأحد الناديين بحلول موسم الانتقالات الصيفية سيكون هو الأكثر ترجيحًا.

وواجه سكرينيار برشلونة مرتين بالفعل هذا الموسم مع إنتر في دوري الأبطال، وقد حاز أداءه إعجاب المدربين في كامب نو.

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وتمثل إصابات صموئيل أومتيتي المستمرة مصدر قلق لبطل الدوري الأسباني، ما جعله يرى سكرينيار كخيار مناسب للعب بجانب جيرارد بيكيه.

وكان اللاعب السلوفاكي الدولي قد وقع عقدًا مع النادي الإيطالي في الموسم الماضي، وتشير تقارير في إيطاليا إلى أنه لم يتم تضمين أي شرط للمغادرة في الاتفاق الجديد. لكن عرضا ماليا مغريا فقط هو ما سيغري إنتر للتخلي عن نجم دفاعه.

ويبحث أولي جونار سولسكاير عن خيار بديل وهو الحصول على توقيع هاري ماغواير ، الذي انضم إلى يونايتد قادماً من ليستر مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي عالمي لمدافع.

وتلقى يونايتد 12 هدفا في 12 مباراة حتى الآن في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعل سولسكاير حريصاً على تعزيز دفاعه.