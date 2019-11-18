شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: الفريق استفاد بشكل ممتاز من فترة توقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق استفاد بشكل كبير وممتاز من فترة التوقف، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كانت مهمة بالنسبة للأبيض.

وأوضح ميتشو في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن ذلك جاء في ظل الدخول لمسابقات هذا الموسم دون راحة بعد خوض ما يزيد عن 59 لقاء الموسم الماضي، واعقبها السوبر وكأس مصر، وذلك دون راحة وكانت فترة توقف مسابقة الدوري مهمه جدًا.

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وقال ميتشو: «معسكر 6 أكتوبر كان ضروريًا للفترة القادمة، وحرصنا من خلاله على التحضير الفني والبدني والتكتيكي، ورفع اللياقة البدنية، خاصة أننا مقبلون على مواجهات متواصلة تحتاج إلى لياقة مرتفعة، إضافة إلى أن اللاعبين زادوا تقربا من بعضهم البعض».

وأضاف: «فترة المعسكر غاب عنها الأربعة لاعبين المنضمين للمنتخب الأوليمبي وتواجد لاعبو المنتخب الأول وثنائي منتخب تونس وكان الغرض من تواجدهم معنا هو التوازن بين الحمل الذي نقوم به والحمل هناك مع المنتخبات».

وتابع: «حرصنا خلال فترة التوقف السابقة في شهر أكتوبر، على رفع المعدل البدني للونش وزيزو وأوباما وكانت النتيجه ظهورهما بشكل طيب وعليه انضم زيزو بسبب أدائه للمنتخب».

واختتم: «خضنا مباريات جيدة وقوية في فترة التوقف أمام دجلة وجنوب إفريقيا والحرس واستفدنا منها بشكل جيد جدا استعدادا للمرحلة المقبلة».