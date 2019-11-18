شكرا لقرائتكم خبر عن بتعيين جاريدو مدرباً للنجم الساحلي.. الأهلي قهر جميع مدربيه السابقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي النجم الساحلي التونسي تعيين الاسباني خوان كارلوس جاريدو، مديراً فنياً لفريق الكرة بالنادي، حيث سبق وأن درب جاريدو فريق النادي الأهلي في موسم 2014-2015، وحقق معه لقبي السوبر المصري والكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الأهلي ضيفاً على النجم الساحلي التونسي في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، لتكون ثاني مواجهات جاريدو مع النجم أمام ناديه السابق.

وعلى مدار تاريخ النادي الأهلي، وعلى الأخص في العصر الحديث، تمكن المارد الأحمر من تحقيقعدة انتصارات كبيرة عند مواجهة مدربيه السابقين، واستطاع التفوق على أندية قادها من ترأسوا جهازه الفني في السابق.

أنور سلامة يخسر 13 مباراة أمام الأهلي

البداية مع أنور سلامة أحد نجوم التدريب السابقين بفريق النادي الأهلي، والذي ساهم في تتويج المارد الأحمر بلقب أفريقيا للاندية أبطال الدوري عام 1987، حيث واجهه الفريق الأحمر خلال توليه المسئولية الفنية لكل من القناة والشرقية والمصري والترسانة والاتحاد وأندية أخرى، وخسر سلامة في مواجهة الأهلي 13 مرة خلال 21 مباراة.

محمود الجوهري يخسر بثلاثية أمام الأهلي

الراحل محمود الجوهري أبرز من أنجبت الكرة المصرية في عالم التدريب، والذي ساهم في تحقيق أول لقب قاري للاهلي في عام 1982، واجهه الفريق الأحمر في 3 مباريات خلال توليه مهمة تدريب الزمالك، ورغماً من حصد «الجنرال» لقب السوبر الأفريقي 1994 على حساب الأهلي وتحقيق انتصار اّخر في لقاء القمة للدوري الممتاز موسم 1993-1994، إلا أن أبناء التتش تمكنوا من تحقيق فوز كاسح على الجوهري في لقاء القمة للدور الأول موسم 1993-1994 بثلاثية نظيفة.

راينر تسوبيل يتلقى 6 هزائم في مواجهات الأهلي

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الألماني راينر تسوبيل أخر من تولى قيادة الأهلي في الألفية السابقة، شاءت الأقدار بعدة مواجهات بينه وبين ناديه السابق خلال توليه القيادة الفنية لاندية الاتحاد السكندري وإنبي والجونة، وخسر تسوبيل الرهان أمام الأهلي في 6 مناسبات بينما حقق فوزاً وحيداً وتعادلاً.

الأهلي يقهر هولمان وصالح سليم يرفض مصافحته

ادعى راينر هولمان، المدير الفني الألماني لفريق النادي الأهلي في منتصف التسعينات هروبه من وجود حالات ارهابية في مصر، من أجل التوقيع على عقد مالي مغري من نادي الهلال السعودي، ليتثقابل الطرفان في دورة أبها الودية عام 1997 بالسعودية وينتصر فريق المدرب الألماني بهدف نظيف، في مباراة رفض خلالها رئيس الأهلي وقتها صالح سليم مصافحته غضباً من واقعة هروبه، إلا أن المارد الأحمر رد بقوة على هولمان وتمكن من الفوز عليه مرتين خلال قيادته للزمالك الأولى في السوبر المصري 2008 والثانية في دوري الأبطال نسخة 2008 أيضاً فضلاَ عن تعادل إيجابي بلقاء القمة بختام مرحلة المجموعات لدوري الأبطال في العام ذاته.

فتحي مبروك يخسر بسبعة أهداف

وفي مباراة وحيدة تولى خلالها فتحي مبروك القيادة الفنية ضد ناديه الأهلي كانت مع اتحاد الشرطة، استطاع أبناء التتش تحقيق فوزاً عريضاً بنتيجة 7/3، بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2015-2016 بملعب برج العرب.

خسارتان قياسيتان لزيزو

كما واجه الأهلي عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو» مدربه السابق خلال توليه قيادة المصري البورسعيدي وتمكن الفريق الاحمر من الفوز، بالاضافة إلى انتصار كاسح بنتيجة 6/2 للفريق الأحمر على حساب المقاولون العرب الذي كان يترأسه فنياً زيزو في ذلك الوقت.

خسارة تعادل لمحمد يوسف

كما تقابل الأهلي أمام مديره الفني السابق محمد يوسف، واستطاع أبناء الجزيرة الفوز بثلاثية على بتروجت في الموسم قبل الماضي خلال ولاية يوسف للفريق البترولي، بالاضافة إلى تعادل إيجابي عندما كان يقود سموحة موسم 2014-2015.