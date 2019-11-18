شاهد.. اشتباك بين ميسي وكافاني في مباراة الأرجنتين والأوروجواي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

حالة من التشاجر كادت أن تطور لاشتباك بالأيدي بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ومهاجم منتخب أوروجواي إدينسون كافاني، خلال مباراة المنتخبين المقامة حاليًا وتحديدًا بعد انتهاء الشوط الأول.



ونشب بداية الاشتباك بين ميسي نجم برشلونة وكافاني نجم باريس سان جيرمان ومنتخب أوروجواي، بعد انتهاء الشوط الأول وخلال خروجهم من النفق المؤدي إلى ملعب المباراة، وتبادلا الشتائم وكاد أن يصل الشجار إلى الاشتباك بالأيدي، لولا تدخل لويس سواريز زميل ميسي في برشلونة من أجل تهدئة الأجواء بين الطرفين.

ويتقدم منتخب أوروجواي على نظيره الأرجنتين بنتيجة 2/1 ، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين وسجل هدفين الأورجواي لويس سواريز وكافاني، بينما سجل هدف الأرجنتين سيرجيو أجويرو وذلك في إطار تحضيرات المنتخبين لافتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، والنسخة المقبلة من كوبا أمريكا.