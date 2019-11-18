شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا تستمر بمسلسل التخبطات في اختيار الرجل الأول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 بعد أن نجح الشاب اليافع "روبرتو مورينو" بتكملة مشوار منتخب إسبانيا وقيادته في منصب الرجل الأول بالنسبة لتصفيات يورو ٢٠٢٠، على الوجه الأمثل، إلا أنه معرض للرحيل وعودة أستاذ إنريكي.

ووفقا لإذاعة "كادينا سبورت" الإسباني المؤكدة لنية الرابطة الإسبانية ورئيسها بإعادة "لويس إنريكي" لقيادة اللاروخا بيورو ٢٠٢٠، قبيل اتصال رسمي من رئيس الرابطة. وكان رحيل إنريكي نتيجة إصابة ابنته بالمرض اللعين، حيث أنه فضل التواجد معها وترك المهمة لمساعده روبرتو مورينو ليكون الأخير هو رجل المرحلة ويحقق عدة انتصارات لكنها لم تكن كافية ليقود المتادور بالبطولة الأوروبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تستمر بمسلسل التخبطات في اختيار الرجل الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.