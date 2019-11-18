تشكيسل ناري لسويسرا أمام جبل طارق ..التصفيات المؤهلة لكأس الامم الاوروبية يورو 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 يحل منتخب سويسرا ضيفاً على منتخب جبل طارق بملعب "فيكتوريا" ضمن ختام مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الامم الاوروبية يورو 2020.

ويسعى منتخب سويسرا لتحقيق الفوز ليضمن رسمياً التأهل للنهائيات التي ستقام الصيف المقبل. وأعلن المدربان جوليو ريباس المدير الفني لمنتخب جبل طارق، وفلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لسويسرا عن تشكيل فريقيهما للمباراة والذي جاء كما يلي. جبل طارق كولينج Advertisements جوزيف تشيبولينا - بارنيت - روي تشيبولينا - سيرجانت بريتو - محمد بدر - مويلحي - ووكر - كاسيسارو دي بار سويسرا سومير - إيلفيدي - رودريجيز لانج - زكريا - تشاكا - بينيتو فارجاس - إيتين - فاسانشات.

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