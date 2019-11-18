شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر اعتزال ياسر القحطاني الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن طرح تذاكر مباراة اعتزال لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقاً الكابتن ياسر القحطاني الأربعاء المقبل. يُذكر أن مهرجان اعتزال ياسر القحطاني سيقام في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود وسيجمع فريق الكابتن ياسر القحطاني «Y20» الذي سيضم عدداً من النجوم العالميين يتقدمهم الإيطالي بيرلو والهولندي فان بيرسي والكاميروني صامويل إيتو والإيطالي توتي، وسيلاقي فريق الهلال.



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