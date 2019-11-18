شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إجراء تعديلات على جدول الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً إجراء تعديلات على جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك رغبة في توفير الوقت الكافي والمناسب للمنتخب الوطني الأول قبل المشاركة في كأس الخليج العربي الـ 24 وللمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه اجتمع اليوم مع رابطة دوري المحترفين وممثلي الأندية، وتم الاتفاق على الآتي:

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1- إقامة الجولة 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موعدها مع تقديم موعد بداية مباراة النصر والوحدة إلى الساعة 6:20 مساءً مع تأجيل الجولتين 11 و12 أثناء مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج العربي.

2- إقامة دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين خلال كأس الخليج العربي في الفترة (4-7 ديسمبر) ودور الـ 16 ودور الـ 8 خلال شهر يناير.

3- انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي يوم 15 ديسمبر المقبل.

4- ستقوم لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين بإعادة جدولة الجولات (11-15) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.