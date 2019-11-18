شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة يلتقي رؤساء أندية الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم (الاثنين)، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

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وناقش سموه خلال اللقاء ما تم العمل عليه من قبل الأندية في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على ما تم تنفيذه في إستراتيجية دعم الأندية التي أعلن عنها سابقاً، والخطوات التي تمت في إجراءات الحوكمة وآلياتها.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالفئات السنية والسعي للتركيز عليها بالإضافة لمواصلة العمل نحو زيادة المتابعة للألعاب المختلفة والعمل على دعمها لضمان الاستفادة من المواهب في مختلف الألعاب وإتاحة الفرصة لكل المنتمين للألعاب الأخرى.

شهد اللقاء حضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.