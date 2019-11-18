شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي نجوم الأخضر قبل لقاء باراجواي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم (الاثنين) الحصة التدريبية للمنتخب الوطني الأول على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن التحضيرات لمواجهة منتخب الباراجواي ودياً غداً (الثلاثاء)، وكان برفقة سموه رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل.

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واجتمع سموه بلاعبي الأخضر قبل انطلاق الحصة التدريبية، حيث هنأهم على الفوز الأخير أمام منتخب أوزباكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مؤكداً على أهمية الاستمرار في حصد النقاط لبلوغ الهدف المنشود.

وعبَّر سموه عن ثقته بنجوم الأخضر، متمنياً لهم التوفيق في لقاء الغد أمام منتخب باراجواي، وفي المرحلة المقبلة.

من جهته قدم ياسر المسحل شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للرياضة على الاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة القدم السعودية من قبله، ومتابعته الدقيقة لكل ما من شأنه رفعة المنتخبات الوطنية والأندية.