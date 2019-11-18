شكرا لقرائتكم تنبيه هام من "تذكرتي" بشأن مباراتي نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نوهت الشركة على أن لن يُسمح بدخول الجماهير الاستاد بدون اظهار بطاقة المُشجع لكل مُشجع وتذكرة المباراة. Advertisements وتلعب كوت ديفوار أمام غانا في الرابعة عصر غد الثلاثاء، ثم تواجه مصر صاحبة الأرض والضيافة نظيرتها غانا في الثامنة، والمباراتين بستاد القاهرة الدولي.

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