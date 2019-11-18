شكرا لقرائتكم المقاصة يرفض التفريط فى مروان حمدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان فريق المقاصة قد خسر وديا امس 3 / 2 أمام فريق المصري في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب فندق ميركيور بالاسماعيلية
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