شكرا لقرائتكم المقاصة يرفض التفريط فى مروان حمدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادي مصر للمقاصة فكرة الاستغناء عن مروان حمدي مهاجم الفريق المعار لوادي دجلة والمنضم لصفوف المنتخب الوطني في مباراتي كينيا وجزر القمر اللتان انتهتا بالتعادل في في تصفيات أمم افريقيا 2021 .

وكشف مصدر داخل المقاصة ان الجهاز الفني للفريق أوصي بعدم التفريط في مروان حمدي ورفض كل العروض التي تلقتها إدارة النادي مؤخرا من أجل الاستفادة من خدمات المهاجم المعار الي وادي دجلة حتي نهاية الموسم، وفي مقدمتهم الأخير الذي يرغب في تمديد الإعارة لموسم جديد او شراء اللاعب نهائيا عقب انتهاء اعارته بنهاية الموسم.

كان فريق المقاصة قد خسر وديا امس 3 / 2 أمام فريق المصري في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب فندق ميركيور بالاسماعيلية