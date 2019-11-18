اخبار الرياضه

المقاصة يرفض التفريط فى مروان حمدى...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم المقاصة يرفض التفريط فى مروان حمدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادي مصر للمقاصة فكرة الاستغناء عن مروان حمدي مهاجم الفريق المعار لوادي دجلة والمنضم لصفوف المنتخب الوطني في مباراتي كينيا وجزر القمر اللتان انتهتا بالتعادل في في تصفيات أمم افريقيا 2021 .

 

وكشف مصدر داخل المقاصة ان الجهاز الفني للفريق أوصي بعدم التفريط في مروان حمدي ورفض كل العروض التي تلقتها إدارة النادي مؤخرا من أجل الاستفادة من خدمات المهاجم المعار الي وادي دجلة حتي نهاية الموسم، وفي مقدمتهم الأخير الذي يرغب في تمديد الإعارة لموسم جديد او شراء اللاعب نهائيا عقب انتهاء اعارته بنهاية الموسم.

 

كان فريق المقاصة قد خسر وديا امس 3 / 2  أمام فريق المصري في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب فندق ميركيور بالاسماعيلية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يرفض التفريط فى مروان حمدى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا