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مفارقة غريبة لحسام البدري بعد التعادل مع جزر القمر...

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جدة - عمرو شويل بعد تعادل المنتخب المصري سلبياً أمام جزر القمر، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، أصبح هناك مفارقة غريبة للغاية لحسام البدري مع الفراعنة سواء المنتخب الأول الذي يتولى تدريبه حالياً أو الأولمبي عندما تولى تدريبه منذ عدة سنوات. 

وحقق البدري تعادلين في أول مباراتين رسميتين  له مع المنتخب الأول بتصفيات أمم أفريقيا، حيث تعادل مع كينيا 1-1، ثم تعادل مع جزر القمر سلبياً، وهو نفس الأمر الذي حدث عندما يتولى تدريب المنتخب الأولمبي أيضاً. 

وتعادل البدري وقتها في أول مباراتين رسميتين أيضاً مع المنتخب الأولمبي ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام 2015، حيث تعادل مع الجزائر 1-1، ثم تعادل مع نيجيريا 2-2. 

جدير بالذكر أن ترتيب المجموعة السابعة حالياً بعد انتهاء الجولة الثانية أصبح، جزر القمر في الصدارة برصيد 4 نقاط، ثم مصر وكينيا برصيد نقطتين، وأخيراً توجو تتذيل الترتيب بنقطة وحيدة. 

 

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