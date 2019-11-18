الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي وديا...

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جدة - عمرو شويل حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على فريق الوحدة الإماراتي وديا بنتيجة 2-1 خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع الإثنين.
سجل ثنائية الاتحاد كل من رزاق سيسيه في الدقيقة 20 و أحمد راشد في الدقيقة 65 في المقابل سجل هدف الوحدة الوحيد البرازيلي ماركوس غاليرمي في الدقيقة 28.
ويستعد الاتحاد السكندري لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز من جديد الأسبوع المقبل و مواجهة المحرق البحراني في البطولة العربية.
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