شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: عمري ما هاجمت زميل.. انا مش بتاع مشاكل من الأساس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك الأسبق، عن تفاصيل اشتباكه مع مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز بقطاع ناشئين الأبيض.

وقال دونجا فى تصريحات إذاعية : "عمري ماهاجمت زميل، انا مش بتاع مشاكل من الأساس، فقط كنت رد فعل وليس فعل" ، مضيفا سيد حفني تحدث معي بشكل غير لائق وسط نجوم الزمالك خلال إحدى المباريات، عقب انتهاء المباراة نزلت الملعب وحاولت أن اتحدث معه ولكنه لم يلتفت لي، فبشكل تلقائي ارتفعت نبرة صوتي لكي ينتبه لي، وحدث بينا مشادة كلامية.

واستكمل : في نفس التوقيت وجدت مدحت عبد الهادي وايمن عبد العزيز يشتبكون معي ، ومدحت عبد الهادى قالي لي "انت ملعبتش سنتين على بعض في الزمالك" كما قام أيمن عبد العزيز بطردي من النادي قائلا : اطلع برا واندهشت من طريقة حديثهم، وقمت بالخروج من كل "الجروبات" الخاصة بالعمل داخل النادي، في نفس لحظة خروجي من الملعب، وقررت عدم العودة.

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وتابع نجم الزمالك الأسبق : قمت بفعل ذلك لاني لن اذهب لرئيس النادي من أجل الشكوى، مع العلم ان من يشتكي اولا هو من يحصل على حقه كاملا ، مشيرا إلى أن إدارى الفريق اتصل به بعد ذلك واكد له أن رئيس النادي يريد الجلوس معي للحديث عما حدث، فاستجبت تقديرا له ، مؤكدا أنه فور دخوله المكتب وجد الجميع متواجدا بالجلسة، فلم يقول رئيس النادي غير كلمة واحدة : "الكل يقدم استقالته" .

واتم كلماته: وافقت على الفور ورحلت، في اليوم التالي كان عبد الهادي وعبد العزيز متواحدين في النادي بشكل طبيعي، وعلمت ان هناك اخبار تفيد بفصلي، وهذا لم يحدث.