شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: حجازي يمر بأسوء فتراته وعلاء مشتت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك الأسبق، ذهوله من مستوى ثنائي دفاع المنتخب، احمد حجازي ومحمود علاء خلال مواجهة جزر القمر، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال دونجا فى تصريحات إذاعية "مستوى ثنائي الدفاع سىء، مذهول من مستوى حجازي، يمر بأسوء فتراته مع المنتخب ، ومحمود علاء أيضا مشتت بسبب العروض التي تصل له، فهو لا يعلم هل سيستمر مع الزمالك أم لا.

وأشار دونجا : المنتخب مع الأرجنتينى هيكتور كوبر وصل لكل شىء، وكنت ضد رحيله، كان يلعب بخطة محكمة حتى وأن كانت دفاعية ، مؤكدا أنه اعترض على الإطاحة بكوبر وتولى أجيري المسئولية، ولكن لم يفعل شىء.

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وافصح : كنت أرشح حسن شحاتة لقيادة المنتخب، ولكن تولى البدري المسئولية، وظهرنا بمستوى سىء بالوديات بدون مبرر.

وعن تصريحات البدري عقب التعادل السلبي امام جزر القمر قال : البدري وعد بالصعود لأمم افريقيا، "دا اللي هو ازاي" !! ، قائلا "احنا بنلاعب جزر القمر وكينيا وتوجو ياكابتن، تصريح مش في محله يوضح سبب غياب الروح، كنا نتوسم خير ان الاداء يتغير مع البدري"