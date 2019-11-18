شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: حجازي يمر بأسوء فتراته وعلاء مشتت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال دونجا فى تصريحات إذاعية "مستوى ثنائي الدفاع سىء، مذهول من مستوى حجازي، يمر بأسوء فتراته مع المنتخب ، ومحمود علاء أيضا مشتت بسبب العروض التي تصل له، فهو لا يعلم هل سيستمر مع الزمالك أم لا.
وأشار دونجا : المنتخب مع الأرجنتينى هيكتور كوبر وصل لكل شىء، وكنت ضد رحيله، كان يلعب بخطة محكمة حتى وأن كانت دفاعية ، مؤكدا أنه اعترض على الإطاحة بكوبر وتولى أجيري المسئولية، ولكن لم يفعل شىء.
وافصح : كنت أرشح حسن شحاتة لقيادة المنتخب، ولكن تولى البدري المسئولية، وظهرنا بمستوى سىء بالوديات بدون مبرر.
وعن تصريحات البدري عقب التعادل السلبي امام جزر القمر قال : البدري وعد بالصعود لأمم افريقيا، "دا اللي هو ازاي" !! ، قائلا "احنا بنلاعب جزر القمر وكينيا وتوجو ياكابتن، تصريح مش في محله يوضح سبب غياب الروح، كنا نتوسم خير ان الاداء يتغير مع البدري"
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: حجازي يمر بأسوء فتراته وعلاء مشتت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.