شكرا لقرائتكم على خليل لـ الخليج 365: شوقى غريب لازم يتكرم بفرصة تانى مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق على خليل مدير مدارس الكورة بالزمالك على أداء شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي فى الفترة الحالية بعد الأداء والمستوى الرائع، الذى ظهر عليه الفراعنة الصغار ولاقى استحسان الجماهير المصرية.

قال خليل خلال حواره لـ"الخليج 365"، إن شوقى غريب مدرب كبير وصاحب خبرة عالية اكتسبها خلال عمله مع حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى.

وأكد خليل إن شوقى غريب كان له دور كبير فى تجهيز اللاعبين، موضحا أنه لابد من تكريمه وإعطائه فرصة تانية مع المنتخب الأول.

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جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى صعد إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمقامة فى مصر لمواجهة جنوب أفريقيا بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة والفوز على مالى وغانا والكاميرون.