شكرا لقرائتكم استبعاد فارس مجاهد من قائمة منتخب الشباب للإصابة.. ولاعب الجونة البديل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، على استبعاد فارس مجاهد لاعب نادى سموحه من رحلة تونس للمشاركة فى بطولة شمال افريقيا بتونس فى الفترة من 21 من شهر نوفمبر الجارى إلى 2 من شهر ديسمبر المقبل.

وجاء استبعاد فارس مجاهد بسبب الاصابة التى تعرض لها اللاعب فى التدريب مع ناديه وتم استدعاء زياد الجيوشى لاعب الجونة بدلا منه.



وكانت قائمة منتخب الشباب تضم كلاً من..

1- حمزة علاء من الأهلى.

2- إيهاب حسن العابدى من المصرى.

3- عبد الرحمن رفاعى من السكة الحديد.

4- عبد الله عادل من إنبى

5- محمد أشرف بكرى من الأهلى.

6- محمد صابر عبد الرسول من الأهلى.

7- أحمد عيد من الزمالك.

8- زياد محمد كمال من إنبى.

9- محمد شحاتة من طلائع الجيش.

10- عربى بدر من الأهلى.

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11- إبراهيم عادل من بيراميدز.

12- زياد فرج من المصرى.

13- يوسف لبيب من إنبى.

14- محمود صابر من النجوم.

15- أسامة فيصل من الزمالك.

16- حازم هانى من المنصورة.

17- فارس مجاهد من سموحة "استبعد" وضم زياد الجيوشى من الجونة بدلاً منه.

18- حسام عبد المجيد من الزمالك.

19- عبد الرحمن عشرى من إنبى.

20- شادى رضوان من الأهلى.

21- حسام أشرف من الزمالك.

22- نادى مجاهد من الأولمبى السكندرى.