شكرا لقرائتكم ميتشو : الزمالك استفاد بشكل كبير من فترة توقف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك ، ان الفريق استفاد بشكل كبير من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي بالمشاركة في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام ، المقامة في مصر.

وأشار ميتشو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، الى ان هذه الفترة كانت مهمة بالنسبة لنا وذلك في ظل الدخول لمسابقات هذا الموسم دون راحة بعد خوض ما يزيد عن 59 لقاء الموسم الماضي واعقبها السوبر وكأس مصر وذلك دون راحه وكانت فترة توقف مسابقة الدوري مهمه جدا

وأضاف ميتشو:" معسكر 6 اكتوبر كان ضروريا للفترة القادمة ، وحرصنا من خلاله علي التحضير الفني والبدني والتكتيكي ، ورفع اللياقة البدنية خاصة اننا مقبلون علي مواجهات متواصلة تحتاج الي لياقة مرتفعة.. بالاضافة الي ان اللاعبين زادوا تقربا من بعضهم البعض

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وأوضح ميتشو ان فترة المعسكر غاب عنها الأربعة لاعبين المنضمين للمنتخب الأوليمبي وتواجد لاعبو المنتخب الاول وثنائي منتخب تونس وكان الغرض من تواجدهم معنا هو التوازن بين الحمل الذي نقوم به والحمل هناك مع المنتخبات.

وتابع:" حرصنا خلال فترة التوقف السابقة في شهر اكتوبر ، علي رفع المعدل البدني للونش وزيزو واوباما وكانت النتيجه ظهورهم بشكل طيب وعليه انضم زيزو بسبب أدائه للمنتخب.

وأشار ميتشو الى اننا خضنا مباريات جيدة وقويه في فترة التوقف امام دجلة وجنوب افريقيا والحرس واستفدنا منها بشكل جيد جدا استعدادا للمرحلة المقبلة