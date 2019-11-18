شكرا لقرائتكم مدرب بيراميدز يتابع مواجهة مصر وجزر القمر من أحد المقاهى فى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شاهد الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الأخير، وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا، فى الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021.

وتداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى، صورة للخواجة الفرنسى ديسابر، خلال تواجده فى أحد المقاهى الشعبية بدولة المغرب، أثناء متابعة لقاء الفراعنة وجزر القمر.

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ويخوض فريق بيراميدز معسكر إعداد مغلق فى المغرب حاليًا خلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى.

ومن المقرر أن يمتد معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق مواجهتين وديتين لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان.