شكرا لقرائتكم كريم الديب يجري جراحة الرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى كريم الديب لاعب فريق الاتحاد السكندرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح تحت أشراف الدكتور أحمد عبد العزيز فى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى . ويغيب اللاعب لمدة 6 شهور عن الملاعب عقب أجراء الجراحة والبداء فى مرحلة التأهيل خلال الأيام المقبلة . وأصيب كريم الديب خلال المباراة الودية بين فريقه و هلال مطروح خلال الاستعدادات لاستئناف مبارايات بطولة الدورى الممتاز و البطولة العربية.

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