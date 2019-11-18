شكرا لقرائتكم لوف يمنح الفرصة لتير شتيغن في مباراة إيرلندا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني منح الفرصة للاعبين غير الأساسيين خلال المباراة أمام إيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2020.

وأكد لوف أن الحارس والقائد مانويل نوير لن يشارك في المباراة من أجل منح الحارس البديل مارك أندري تير شتيغن فرصة المشاركة، كما سيدفع لوف بجوناس هيكتور في مركز الظهير الأيسر بدلا من نيكو شولز.

وسيحتفظ توني كروس نجم ريال مدريد بموقعه في التشكيل الأساسي بعد تسجيله هدفين خلال الفوز على بيلاروس 4-صفر يوم السبت الماضي كما من المقرر أن يدفع لوف بجوشوا كيميتش وإلكاي غندوغان في التشكيل الأساسي.