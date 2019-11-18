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لوف يمنح الفرصة لتير شتيغن في مباراة إيرلندا الشمالية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني منح الفرصة للاعبين غير الأساسيين خلال المباراة أمام إيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2020.

وأكد لوف أن الحارس والقائد مانويل نوير لن يشارك في المباراة من أجل منح الحارس البديل مارك أندري تير شتيغن فرصة المشاركة، كما سيدفع لوف بجوناس هيكتور في مركز الظهير الأيسر بدلا من نيكو شولز.

وسيحتفظ توني كروس نجم بموقعه في التشكيل الأساسي بعد تسجيله هدفين خلال الفوز على بيلاروس 4-صفر يوم السبت الماضي كما من المقرر أن يدفع لوف بجوشوا كيميتش وإلكاي غندوغان في التشكيل الأساسي.

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