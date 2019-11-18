شكرا لقرائتكم فان ديك: منتخب هولندا عاد إلى مكانه الطبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدافع فيرجيل فان ديك أن هولندا بدأت في استعادة مكانتها بعد حسم التأهل المباشر لنهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.
وحجزت هولندا، التي لم تتأهل لبطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018، مكانها في النهائيات قبل مباراة واحدة على نهاية التصفيات بتعادلها بدون أهداف مع إيرلندا الشمالية يوم السبت.
ومع إقامة بطولة أوروبا في 12 ملعبا عبر أوروبا قد تخوض هولندا مبارياتها في دور المجموعات على ملعب يوهان كرويف في أمستردام، وسيتم سحب القرعة في 30 نوفمبر الجاري.
وأبلغ فان ديك الصحفيين: السعادة لا تسعني بعودتنا إلى بطولة أوروبا التي ننتمي اليها. يعني هذا الأمر الكثير للناس. سمعت اننا قد نلعب جميع مبارياتنا في دور المجموعات في أمستردام وهو ما سيكون أمر رائعا، لقد شعرنا بحزن بالغ لغيابنا عن بطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018. كان أمرا قاسيا.
ويحتل منتخب هولندا بقيادة المدرب رونالد كومان المركز الثاني في المجموعة الثالثة متأخرا بنقطتين عن منتخب ألمانيا المتصدر وهو الفريق الوحيد الذي فاز على هولندا في التصفيات.
وقال فان ديك، الذي سيغيب عن المباراة الأخيرة في التصفيات أمام إستونيا يوم الثلاثاء لأسباب شخصية، إن منتخب هولندا لديه فرصة للتحسن.
وأضاف: نعلم أن بمقدورنا التحسن ويمكننا القيام بأشياء كثيرة بشكل أفضل. لكن يجب أن نفرح بعد التأهل عقب الغياب عن بطولتين كبيرتين.
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