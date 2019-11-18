لوكا مودريتش يغادر معسكر كرواتيا ويعود لريال مدريد

توجه اليوم الاثنين لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية مغادرا معسكر كرواتيا، من أجل الانضمام إلى تدريبات الملكى تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

حيث نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن لوكا مودريتش قد قرر مغادرة معسكر منتخب بلاده والعودة إلى مدريد صباح اليوم الاثنين، وذلك من أجل عدم إهدار طاقته البدنية وتجنب تعرضه للإصابة، وقد توجه الى تدريبات الملكي بعد الحصول على موافقة الاتحاد الكرواتى.

ويذكر أن منتخب كرواتيا يستعد لخوض مواجهة جورجيا ودياً غداً الثلاثاء، عقب أن تم حسم خوض الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، ضد سلوفاكيا والتأهل إلى اليورو والتي انتهت بنتيجة 3-1 .

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وأشارت الصحيفة أن لوكا مودريتش قد خاض أسبوعاً حافلا خلال الجولة الدولية،حيث انه بالثلاثاء الماضي تسلم جائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في عام 2019 فوق سن 28 عاماً الثلاثاء الماضي، وقد استطاع من قيادة منخب كرواتيا للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد السبت، ويوم أمس الأحد قدم كتاب سيرته الذاتية والذي كتبه الصحفي الشهير روبرت ماتيونى.

واختتمت بأن مودريتش سيتواجد بالمران الجماعي لفريق ريال مدريد مساء اليوم، من أجل الاستعداداً لمواجهه ريال سوسيداد بالدوري الأسباني والتي من المقرر لها يوم السبت المقبل.