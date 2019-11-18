مدرب كوت ديفوار حيدرا سواليهو: استاد القاهرة من أعظم ملاعب أفريقيا

أعلن حيدرا سواليهو، المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبى، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن لقاء غانا المقرر له الرابعة عصر غد الثلاثاء باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

مشيرا أنه درس منتخب غانا جيداً، مؤكدا أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” والخاص بنقل المباراة إلى استاد القاهرة بدلاً من ملعب السلام لن يؤثر على حظوظ منتخب “الأفيال” لتحقيق الفوز،متابعا ان بالنسبة له الأهم من ذلك هو دراسة المنافس جيدا، وعدم إهدار الفرص، وانتهازها بالتسجيل.

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كما أضاف مدرب كوت ديفوار، أن اقامة المباراة في استاد القاهرة، من أعظم الاستادات الموجودة التي نلعب عليها، مباراة نصف النهائي مختلفة عن المباريات السابقة، يجب أن نلعب بحذر، وسوف نلعب بشكل جيد وأن الجمهور المصري يعطينا كل الحماس.