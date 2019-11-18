نيمار يؤكد رفضه تجديد عقده مع سان جيرمان

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، على تمسكه بالعودة إلى برشلونة الإسبانى، ورفض تجديد عقده مع ناديه الفرنسي، فبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، فإن حلم العودة إلى برشلونة ما زال يراود نيمار، ولا توجد لديه أي نية للتخلى عن تحقيقه، سواء جاء ذلك بميركاتو يناير أو صيف 2020 على الترتيب.

كما أشارت الصحيفة أن اللاعب نيمار قد قام برفض عرضًا قويًا من باريس سان جيرمان، بشأن تجديد عقده المنتهى فى يونيو 2022، في حين يرغب بالعودة مرة أخري لملعب كامب نو، يشار أن البرازيلي دا سيلفا كان قريباً من الانتقال إلى برشلونة الإسباني الصيف الماضي، ولكن تسبب في تجميد الصفقة مغالاة باريس سان جيرمان المالية.