شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: مدحت عبد الهادي "سخر مني" وأيمن عبد العزيز "طردني" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفصح تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك الأسبق، عن تفاصيل اشتباكه مع مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز بقطاع ناشئي الأبيض.

وقال دونجا فى تصريحات إذاعية: "عمري ما هاجمت زميل، أنا مش بتاع مشاكل من الأساس، فقط كنت رد فعل وليس فعل"، مضيفًا: "سيد حفني تحدث معي بشكل غير لائق وسط نجوم الزمالك خلال إحدى المباريات، عقب انتهاء المباراة نزلت الملعب وحاولت أن أتحدث معه ولكنه لم يلتفت لي، فبشكل تلقائي ارتفعت نبرة صوتي لكي ينتبه لي، وحدث بينا مشادة كلامي".

واستكمل: "في نفس التوقيت وجدت مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز يشتبكان معي، ومدحت عبد الهادى قالي لي "انت ملعبتش سنتين على بعض في الزمالك" كما قام أيمن عبد العزيز بطردي من النادي قائلاً: اطلع برا واندهشت من طريقة حديثهما، وقمت بالخروج من كل "الجروبات" الخاصة بالعمل داخل النادي، في نفس لحظة خروجي من الملعب، وقررت عدم العودة.

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وتابع نجم الزمالك الأسبق: "قمت بفعل ذلك لأني لن أذهب لرئيس النادي من أجل الشكوى، مع العلم أن من يشتكي أولاً هو من يحصل على حقه كاملاً، مشيرًا إلى أن إدارى الفريق اتصل به بعد ذلك وأكد له أن رئيس النادي يريد الجلوس معي للحديث عما حدث، فاستجبت تقديرًا له، مؤكدًا أنه فور دخوله المكتب وجد الجميع متواجدًا بالجلسة، فلم يقل رئيس النادي غير كلمة واحدة: "الكل يقدم استقالته".

واختتم كلماته: وافقت على الفور ورحلت، في اليوم التالي كان عبد الهادي وعبد العزيز متواجدين في النادي بشكل طبيعي، وعلمت أن هناك أخبارًا تفيد بفصلي، وهذا لم يحدث".