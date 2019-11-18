شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتعادل سلبيًا مع إنبى فى ختام التجارب الودية قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، سلبيًا مع نظيره إنبى فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على ملعب السكة الحديد، فى إطار استعداد الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز المتوقف خلال الوقت الحالى نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بجانب ارتباط المنتخب الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
وكان مسئولو دجلة وإنبى اتفقا على خوض المباراة الودية على استاد السكة الحديد، نظرًا لانشغال بتروسبورت فى استضافة تدريبات المنتخب الوطنى الأولمبى الذى يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا، فى المباراة المقرر لها غدًا، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المُقامة حالياً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ويستعد وادى دجلة لمواجهة نادى مصر، فيما يستعد إنبى لمواجهة الزمالك فى إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر دجلة يتعادل سلبيًا مع إنبى فى ختام التجارب الودية قبل استئناف الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.