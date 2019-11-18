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دجلة يتعادل سلبيًا مع إنبى فى ختام التجارب الودية قبل استئناف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، سلبيًا مع نظيره إنبى فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على ملعب السكة الحديد، فى إطار استعداد الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز المتوقف خلال الوقت الحالى نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بجانب ارتباط المنتخب الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وكان مسئولو دجلة وإنبى اتفقا على خوض المباراة الودية على استاد السكة الحديد، نظرًا لانشغال بتروسبورت فى استضافة تدريبات المنتخب الوطنى الأولمبى الذى يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا، فى المباراة المقرر لها غدًا، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المُقامة حالياً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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ويستعد وادى دجلة لمواجهة نادى مصر، فيما يستعد إنبى لمواجهة الزمالك فى إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى.

 

 

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