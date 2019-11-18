شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الاستعجال في إعادة اليو ديانج بسبب النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الاستعجال في تجهيز المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد تعرضه لتمزق في العضلة الضامة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده الأوليمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وتأكد غياب اليو ديانج عن فريقه في مباراة الجونة في الدوري العام، في الوقت الذي أكد الجهاز الطبي أن هناك صعوبة أيضًا في تجهيزه لمباراة النجم الساحلي بدوري الأبطال، الأمر الذي جعل فايلر يطالب الجهاز الطبي بعدم الاستعجال في اعادته للتدريبات خاصة أن هناك أكثر من بديل له على الرغم من إصابة حمدي فتحي أيضًا، وعلى رأسهم القائد حسام عاشور.

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ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجونة يوم 25 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري، بينما يواجه النجم الساحلي، على استاد رادس، يوم 29 نوفمبر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.