شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض التفريط في مروان حمدي بعد انتهاء إعارته لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادي مصر للمقاصة فكرة الاستغناء عن مروان حمدي مهاجم الفريق المعار لوادي دجلة والمنضم لصفوف المنتخب الوطني في مباراتي كينيا وجزر القمر اللتين انتهيتا بالتعادل في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وكشف مصدر داخل المقاصة عن أن الجهاز الفني للفريق أوصي بعدم التفريط في مروان حمدي ورفض كل العروض التي تلقتها إدارة النادي مؤخرًا من أجل الاستفادة من خدمات المهاجم المعار الي وادي دجلة حتي نهاية الموسم، وفي مقدمتهم الأخير الذي يرغب في تمديد الإعارة لموسم جديد او شراء اللاعب نهائيًا عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم.

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كان فريق المقاصة قد خسر وديا أمس 3/2 أمام فريق المصري في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب فندق ميركيور بالإسماعيلية