شكرا لقرائتكم خبر عن على خليل لـ"سوبر كورة": حسام البدرى "مهزوز" وما عندوش خبرة المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق على خليل نجم نادى الزمالك السابق، على أداء حسام البدرى مع المنتخب الوطنى فى الفترة الحالية بعد المستوى، الذى لم يرق لطموحات الجماهير المصرية فى أول جولتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.
تعادل المنتخب الوطنى فى أول جولتين أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون 2021.
كان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أسند مهمة مدير مدرسة الكرة لـ على خليل بديلا لـ عبد الحميد بسيوني فيما يتولى سامي الشيشينى مهمة الإشراف على قطاع الناشئين.
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