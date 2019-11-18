على خليل لـ سوبر كورة: شوقى غريب لازم يتكرم بفرصة تانى مع المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق على خليل مدير مدارس الكورة بالزمالك على أداء شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي فى الفترة الحالية بعد الأداء والمستوى الرائع، الذى ظهر عليه الفراعنة الصغار ولاقى استحسان الجماهير المصرية.
وصعد المنتخب الوطنى صعد إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمقامة فى مصر، لمواجهة جنوب أفريقيا بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة والفوز على مالى وغانا والكاميرون.
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