شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو: الزمالك حقق أهدافه من توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، أن الفريق استفاد بشكل كبير من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي بالمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المقامة في مصر.

وأشار ميتشو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن هذه الفترة كانت مهمة بالنسبة لنا وذلك في ظل الدخول لمسابقات هذا الموسم دون راحة بعد خوض ما يزيد على 59 لقاء الموسم الماضي وأعقبها السوبر وكأس مصر وذلك دون راحة وكانت فترة توقف مسابقة الدوري مهمة جدًا.

وأضاف ميتشو: "معسكر 6 أكتوبر كان ضروريًا للفترة المقبلة، وحرصنا من خلاله علي التحضير الفني والبدني والتكتيكي، ورفع اللياقة البدنية خاصة أننا مقبلون على مواجهات متواصلة تحتاج إلى لياقة مرتفعة.. بالإضافة إلى أن اللاعبين زادوا تقربًا من بعضهم البعض.

وأوضح ميتشو أن فترة المعسكر غاب عنها الأربعة لاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي وتواجد لاعبو المنتخب الأول وثنائي منتخب تونس وكان الغرض من تواجدهم معنا هو التوازن بين الحمل الذي نقوم به والحمل هناك مع المنتخبات.

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وتابع: "حرصنا خلال فترة التوقف السابقة في شهر أكتوبر، علي رفع المعدل البدني للونش وزيزو وأوباما وكانت النتيجة ظهورهم بشكل طيب وعليه انضم زيزو بسبب أدائه للمنتخب.

وأشار ميتشو إلى أننا خضنا مباريات جيدة وقوية في فترة التوقف أمام دجلة وجنوب أفريقيا والحرس واستفدنا منها بشكل جيد جدًا استعدادًا للمرحلة المقبلة.