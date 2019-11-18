حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18/ 11/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين الموافق 18/ 11/ 2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها منتخب مصر يكتفى بالتعادل السلبى أمام جزر القمر فى مباراة متواضعة فنيًا، والزمالك يؤجل رحيل مصطفى محمد انتظارًا لـ"أولمبياد طوكيو". منتخب مصر يكتفى بالتعادل السلبى أمام جزر القمر فى مباراة متواضعة فنيا حسام البدرى: المنتخب يمر بظروف صعبة.. وواثق من التأهل لأمم أفريقيا رئيس جزر القمر والسفير المصرى يودعان بعثة منتخب مصر ترتيب مجموعة مصر.. الفراعنة بالمركز الثالث وجزر القمر يتصدر في تصفيات أفريقيا Advertisements الزمالك يؤجل رحيل مصطفى محمد انتظاراً لـ"أولمبياد طوكيو" رمضان صبحى للجماهير المصرية: مستنينكم الزمالك يفوز على حرس الحدود 3/2 وديًا فايلر يتراجع ويُرحّب بضم كهربا للأهلي صور.. جدية وتركيز وضحك فى تدريبات الأهلى بالتتش الأهلي يجهز كريم نيدفيد بعد إصابة فتحى وديانج

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