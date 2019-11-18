شكرا لقرائتكم خبر عن تامر دونجا: مذهول من مستوى حجازي وعلاء.. وتصريح البدري "مش في محله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك الأسبق، ذهوله من مستوى ثنائي دفاع المنتخب، أحمد حجازي ومحمود علاء خلال مواجهة جزر القمر، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال دونجا فى تصريحات إذاعية: "مستوى ثنائي الدفاع سىء، مذهول من مستوى حجازي، يمر بأسوأ فتراته مع المنتخب، ومحمود علاء أيضًا مشتت بسبب العروض التي تصل له، فهو لا يعلم هل سيستمر مع الزمالك أم لا؟..

وأشار دونجا إلى أن المنتخب مع الأرجنتينى هيكتور كوبر وصل لكل شىء، وكنت ضد رحيله، كان يلعب بخطة محكمة حتى وأن كانت دفاعية، مؤكدًا أنه اعترض على الإطاحة بكوبر وتولى أجيري المسئولية، ولكن لم يفعل شيئا.

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وتابع: كنت أرشح حسن شحاتة لقيادة المنتخب، ولكن تولى البدري المسئولية، وظهرنا بمستوى سيئ بالوديات بدون مبرر.

وعن تصريحات البدري عقب التعادل السلبي أمام جزر القمر قال: البدري وعد بالصعود لأمم افريقيا، "دا اللي هو إزاي!!" قائلا: "إحنا بنلاعب جزر القمر وكينيا وتوجو يا كابتن، تصريح مش في محله يوضح سبب غياب الروح، كنا نتوسم خير أن الأداء يتغير مع البدري"