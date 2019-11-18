شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد فارس مجاهد من رحلة منتخب الشباب لتونس والجيوشى البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب استبعاد فارس مجاهد لاعب نادى سموحة من رحلة تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا بتونس فى الفترة من 21 من شهر نوفمبر الجارى إلى 2 من شهر ديسمبر المقبل.

وجاء استبعاد فارس مجاهد بسبب الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى التدريب مع ناديه وتم استدعاء زياد الجيوشى لاعب الجونة بدلا منه.

وكانت قائمة منتخب الشباب تضم كلاً من..

1- حمزة علاء من الأهلى.

2- إيهاب حسن العابدى من المصرى.

3- عبد الرحمن رفاعى من السكة الحديد.

4- عبد الله عادل من إنبى

5- محمد أشرف بكرى من الأهلى.

6- محمد صابر عبد الرسول من الأهلى.

7- أحمد عيد من الزمالك.

8- زياد محمد كمال من إنبى.

9- محمد شحاتة من طلائع الجيش.

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10- عربى بدر من الأهلى.

11- إبراهيم عادل من بيراميدز.

12- زياد فرج من المصرى.

13- يوسف لبيب من إنبى.

14- محمود صابر من النجوم.

15- أسامة فيصل من الزمالك.

16- حازم هانى من المنصورة.

17- فارس مجاهد من سموحة "استبعد" وضم زياد الجيوشى من الجونة بدلاً منه.

18- حسام عبد المجيد من الزمالك.

19- عبد الرحمن عشرى من إنبى.

20- شادى رضوان من الأهلى.

21- حسام أشرف من الزمالك.

22- نادى مجاهد من الأولمبى السكندرى.