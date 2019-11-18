شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد أعمال الصيانة فى استاد القاهرة قبل نصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو استاد القاهرة، إصلاحات مكثفة لأرضية الملعب قبل انطلاق منافسات دور نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة. ويستعد المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق لخوض مباراته المرتقبة أمام جنوب أفريقيا، والتى يستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولي. وتواجد عدد من العمال والمهندسين بأرضية الملعب فى دائرة المنتصف وأمام مرمى الثالثة يمين لعمل صيانة بمناطق فى أرضية الملعب. Advertisements لمشاهدة أعمال صيانة استاد القاهرة اضغط هنا

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