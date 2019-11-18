الفيفا يفتح الباب لشراء حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح الباب أمام الهيئات الراغبة في شراء حقوق وسائل الإعلام للمرحلتين الثانية والثالثة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ووفقًا لبيان رسمي نشره الفيفا، فإنه تقرر فتح عملية المناقصات والدعوة لتقديم العطاءات للحقوق الإعلامية المركزية لجميع مباريات المرحلة الثانية وكذلك الثالثة لتصفيات المونديال.
وجاء القرار بعدما تم الاتفاق مع جميع الاتحادات الأفريقية المحلية البالغ عددها 54 اتحاد، حيث تقرر أن تتم عملية البيع مركزيًا بواسطة الفيفا للحقوق التي تتمثل في البث التليفزيوني، الانترنت، الإذاعة والهواتف المحمولة.
وأوضح الفيفا في بيانه أن القرار جاء من أجل تحسين المنافسة للجماهير والقنوات الناقلة على حد سواء، ولإتاحة الفرصة للجماهير عالميًا لمشاهدة المباريات.
وستلتزم الشركات الراغبة في دخول عملية المناقصة بدفع مبلغ التأمين المطلوب، والتقدم للدخول بداية من اليوم الإثنين وحتى 16 ديسمبر القادم.
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