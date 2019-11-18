مصر ثالث المجموعة.. كينيا تتعادل مع توجو في تصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تعادل منتخبا كينيا وتوجو بهدف لكل فريق، مساء اليوم الإثنين، في اللقاء الذي أقيم بالجولة الثانية للمجموعة السابعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

أومولو افتتح التسجيل للمنتخب الكيني -صاحب الأرض- في الدقيقة 35 من اللقاء، قبل أن يدرك أورو ساما هدف التعادل لتوجو مع حلول الدقيقة 64.

المنتخب الكيني كان قد تعادل مع مصر في الجولة الأولى بهدف لكل فريق، في ملعب برج العرب بالأسكندرية، بينما سقطت توجو على ملعبها أمام جزر القمر.

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وكان منتخب مصر قد تعادل مع جزر القمر عصر اليوم، الإثنين، سلبيًا في الجولة الثانية من التصفيات، ليصبح الفراعنة في المركز الثالث بالمجموعة.

ويتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، إذ تستأنف مباريات التصفيات بداية من أغسطس المقبل.