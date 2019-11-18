مركز شباب قليوب يحقق فوز صعب علي القناطر بدوري منطقة قليوب

تغلب فريق مركز شباب قليوب موليد 99 علي نظيره القناطر بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب قليوب ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر لدوري منطقة قليوب جمعت بينهما علي ملعب قليوب ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر لدوري منطقة قليوب سجل هدف اللقاء احمد فتحي . بهذه النتيجة يحصد قليوب المركز الثاني برصيد 26نقطه خلف طوخ المتصدر برصيد 27نقطة .

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