تامر دونجا: المنتخب الأولمبي قادر على تحقيق لقب أمم افريقيا

أشاد تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك الأسبق، بمستوى منتخب مصر الأولمبي، خلال بطولة الأمم الافريقية تحت 23 سنة الجارية في مصر. مصر. وقال دونجا خلال حواره ببرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "روح لاعبي منتخبنا تقربنا من حصد اللقب، أمر ليس بالصعب عليهم". نجوم اف ام: "روح لاعبي منتخبنا تقربنا من حصد اللقب، أمر ليس بالصعب عليهم". واضاف: "فضلا عن ان منتخبنا الافضل في البطولة حتى الأن ولا يوجد منتخب أفضل منه".

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