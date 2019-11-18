المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا

اختتم المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا، في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمقرر لها غدا الثلاثاء. جاء مران المنتخب خفيفا، واشتمل علي بعض الجمل التكتيكية استعدادا لمباراة الغد. علي بعض الجمل التكتيكية استعدادا لمباراة الغد. وأكد شوقي غريب للاعبين خلال الجلسة التي عقدها معهم قبل انطلاق المران أن الجميع أدي ماعليه، ويتبقي فقط التوفيق، وتعاهد اللاعبين علي علي بذل أقصي جهد في المباراة. ويتبقي فقط التوفيق، وتعاهد اللاعبين علي علي بذل أقصي جهد في المباراة. وأكد رمضان صبحي قائد المنتخب في كلمته أمام وزير الشباب والرياضة، أنه يشكر الجميع على المساندة القوية، وتعهد على بذل أقصى الجهد حتى يكونوا عند حسن الظن بهم.

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