سموحة ٢٠٠٥ يتعادل مع حرس الحدود في بطولة منطقة الإسكندرية

تعادل فريق سموحة مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم مع نظيرة حرس الحدود ٢/٢ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم.

سجل هدفى كلا من : محمد عاطف، بلال السيد وبذلك يرتفع رصيد سموحة إلى ٢٥

نقطة.

لعب سموحة بتشكيل مكون من: أحمد جابر ، محمود ماهر ، عبد العزيز سعيد ، سيف الدين هانى ، مازن محمد ، زهير السيد ، بدر الدين مصطفى ، محمد عاطف ، أحمد

إيهاب ، محمود صلاح ، مالك علاء الدين ، واشترك أثناء المباراة كلا من بلال السيد ، عبد الرحمن عيد ، عبد الرحمن محمود .

يتكون الجهاز الفني من : هانى العجيزى مدير فنى ، أحمد الجندى مدرب عام ، رائد علاء مدرب حراس المرمى ، حسن على علاج طبيعي ، أحمد محمد عامل مهمات.