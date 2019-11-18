سموحة ٢٠٠٥ يتعادل مع حرس الحدود في بطولة منطقة الإسكندرية

تعادل فريق سموحة مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم مع نظيرة حرس الحدود ٢/٢ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم.
سجل هدفى كلا من : محمد عاطف، بلال السيد وبذلك يرتفع رصيد سموحة إلى ٢٥نقطة.
لعب سموحة بتشكيل مكون من: أحمد جابر ، محمود ماهر ، عبد العزيز سعيد ، سيف الدين هانى ، مازن محمد ، زهير السيد ، بدر الدين مصطفى ، محمد عاطف ، أحمدإيهاب ، محمود صلاح ، مالك علاء الدين ، واشترك أثناء المباراة كلا من بلال السيد ، عبد الرحمن عيد ، عبد الرحمن محمود .
يتكون الجهاز الفني من : هانى العجيزى مدير فنى ، أحمد الجندى مدرب عام ، رائد علاء مدرب حراس المرمى ، حسن على علاج طبيعي ، أحمد محمد عامل مهمات.
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