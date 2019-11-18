نتائج متميزة للاعبي التايكوندو بالمصري البورسعيدي في بطولات الجمهورية للبراعم‬

واصلت فرق التايكوندو بالنادي المصري تحقيق نتائجها المتميزة في بطولات الجمهورية للبراعم بمراحلها السنية المختلفة، حيث حققت اللاعبة هنا تامر المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية تحت12 عام “المستوى الأول” ، فيما حقق اللاعب أدم يوسف المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية تحت 10 أعوام ، بينما حقق اللاعب يوسف فاروق المركز الثالث والميدالية البرونزية في المسابقة ذاتها.
من جهته أعرب الأستاذ حسن عمار عضو مجلس ادارة النادي المصري والمشرف العام على النشاط الرياضي عن سعادة مجلس ادارةالنادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية بالنتائج الطيبة التي تحققها فرق التايكوندو بالمصري ببطولات الجمهورية بمراحلها المختلفة موجهاً الشكر للجهاز الفني لفرق التايكوندو بقيادة المدرب الأوليمبي الكابتن هشام أبو الفرح والكابتن عبد الرازاق والكابتن تسنيم والذين يبذلون جهداً كبيراً من أجل اعداد كافة اللاعبين للمنافسة على كافة البطولات موجهاً التحيرة كذلك للاعبي فرق التايكوندو بالمصري وأولياء أمورهم الذين يبذلون مجهودات كبيرة مع اللاعبين.
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