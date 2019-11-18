التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مساء اليوم الاثنين لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين . وخلال الاجتماع ، بحث الوزيران إنشاء مدينة أولمبية عالمية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة ٩٢٥ فدان . وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المدينة الأولمبية بالمعلمين الجديدة تمثل نقله نوعية في المنشآت الرياضية بالمنطقة تستضيف أكبر الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب الرياضية . واضاف وزير الشباب والرياضة أن المدينة ستضم العديد من المنشآت الرياضية من استادات للألعاب الرياضية المختلفة ، وصالات مغطاة ،وملاعب تنس بالإضافة إلى فنادق ومستشفى رياضي وكافة احتياجات الفرق والمنتخبات العالمية لاقامة المباريات والمعسكرات عليها . الرياضية المختلفة ، وصالات مغطاة ،وملاعب تنس بالإضافة إلى فنادق ومستشفى رياضي وكافة احتياجات الفرق والمنتخبات العالمية لاقامة المباريات والمعسكرات عليها . من جانبه أشاد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان بفكرة انشاء المدينة الأولمبية العالمية بمدينة العلمين الجديدة وأن وزارة الإسكان ستقدم وتتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم كافة المتطلبات لتنفيذ المدينة على أعلى مستوى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا الرياضة والإسكان يبحثان إقامة مدينة أولمبية عالمية بالعلمين الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.