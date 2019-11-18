اتحاد الكرة يكشف مصير حسام البدري مع المنتخب بعد التعادل أمام جزر القمر

رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الإطاحة بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، بعد التعثر في أول جولتين بتصفيات أمم أفريقيا، بالتعادل أمام كينيا وجزر

القمر.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات لـ "الوفد"، إن من غير المنطقي إقالة الجهاز الفني بعد مباراتين رسميتين فقط،

مشددًا على أن اللجنة الخماسية تدعم البدري وتثق في قدرته على تحقيق إنجازات مع المنتخب.

وتابع المصدر أن المنتخب ستختلف ظروفه الفترة المقبلة بعد انضمام محمد صلاح واللاعبين المميزين من المنتخب الأولمبي، وبالتالي سيتغير شكل الفريق القومي.